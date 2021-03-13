Диетолог назвал способ избежать переедания

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. Свой совет он озвучил в видео, опубликованном на YouTube-канале клиники коррекции веса доктора Ковалькова.

Отвечая на вопрос зрителя о том, как можно ускорить приход чувства насыщения, чтобы не переедать, диетолог отметил, что помочь в этом деле могут отруби. Он подчеркнул, что отруби — это совершенно натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.

«Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать», — порекомендовал специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рецепт напитка, способного облегчить последствия переедания. В целебный напитот, нормализующий пищеварение, входят две столовые ложки зеленого чая, четыре дольки лимона, шесть долек апельсина, шесть стеблей свежей мяты с листьями, одна чайная ложка куркумы и шесть горошин черного перца.