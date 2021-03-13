Доктор Комаровский назвал легкий способ определить у себя COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал легкий способ определить у себя наличие COVID-19. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

«Как вам легко поставить себе диагноз коронавирусная инфекция? Как только вы ею заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было», — заявил доктор.

По его словам, у каждого человека есть личный опыт столкновения с различными ОРЗ и каждый знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому те, кто столкнется с COVID-19, поймут, что так не болели никогда, заверил Комаровский.

Врач рассказал, что сам он, заразившись коронавирусом, очень много спал и полностью потерял обоняние. О последнем симптоме он узнал, когда ему привезли домашней колбасы из деревни.

«Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком. И я говорю жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". Жена говорит: "Как не воняет, в доме дышать нечем". Я рванул к холодильнику, достал банку с горчицей, засунул туда нос — не пахнет. И тогда я понял, что он пришел ко мне», — поделился специалист.

Ранее Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии компании AstraZeneca, которую закупила Украина. Он отметил, что одобряет применение этой вакцины. Эффективность Covishield в защите от заболевания превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания — 90 процентов, сообщил врач.