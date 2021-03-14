В Китае у летучих мышей нашли четыре близких SARS-CoV-2 коронавируса

Ученые из Австралии и Китая нашли в биоматериале летучих мышей, обитающих в одном из регионов китайской провинции Юньнань, четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

Исследователи изучили 411 образцов, взятых от 23 видов животных с мая 2019-го по ноябрь 2020-го. «Из этих данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре родственных новому SARS-CoV-2 и три генома, родственных SARS-CoV», — сообщается в публикации.

Отмечается, что один из этих вирусов, RpYN06 по структуре своего генома 94,5 процента совпадает с SARS-CoV-2. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса почти идентичны вирусам, которые ранее были выявлены у панголинов из китайской провинции Гуанси.

По словам ученых, эти данные говорят о разнообразии вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также о том, что носителями родственных SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусов являются дикие животные на обширной территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая.

При этом, подчеркивается, что эволюционные корни SARS-CoV-2 пока так и не были окончательно установлены, несмотря на обнаружение ряда родственных ему коронавирусов.

В феврале сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучать роль хорьковых барсуков и кроликов в распространении коронавируса на рынке в китайском Ухане.