Сергей Безруков признался в долге по ипотеке

Российский актер театра и кино Сергей Безруков признался, что начал сниматься в рекламе из-за долга по ипотеке. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!», передает «Пятый канал».

По его словам, он всегда был противником такого вида заработка. Однако сейчас Безруков берется практически за любые проекты из-за долга по ипотеке.

Несколько лет назад Безруков купил просторную квартиру в столице. Артист признался, что из-за этого приобретения ему некогда отдыхать, поскольку платить по ипотечному кредиту ему придется еще много лет. «Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее», — сказал он.

В июле прошлого года издание «Комсомольская правда» рассказало, что представители российского шоу-бизнеса зачастую покупают дорогостоящее жилье в кредит: ипотеку выплачивают, в частности, актеры Сергей Безруков и Павел Прилучный, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, певец Сергей Лазарев. Безруков, например, недавно сообщил, что ему предстоит расплачиваться за квартиру еще в течение 20 лет. На такой же срок оформила ипотеку Екатерина Варнава.