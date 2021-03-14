Россия
 
Последние новости
Российская лыжница выиграла бронзу на Кубке мира
Партия Зеленского пообещала построить Украину мечты без «ватников»
Названы основные угрозы финансовой безопасности россиян
В России впервые за шесть дней выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
В Госдуме предложили использование гимна СССР вместо «Катюши»
В Гидрометцентре призвали не бояться потепления климата
Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне
Стали известны имена погибших при крушении самолета Ан-26 в Казахстане
Госсекретарь США оценил задержания на съезде «Объединенных демократов» в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Число заразившихся COVID-19 москвичей превысило миллион

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число заразившихся COVID-19 москвичей превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в Москве выявили 1905 новых случаев. Общее число заражений составило 1 000 394.

После Москвы лидерами по росту заболеваемости за сутки стали Санкт-Петербург (937 случаев) и Московская область (605 случаев).

Число заразившихся коронавирусом по стране за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9232. Всего выздоровели 3 995 129 пациентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России впервые за шесть дней выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета
Семь миллионов человек привились «Спутником V»