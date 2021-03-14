Число заразившихся COVID-19 москвичей превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в Москве выявили 1905 новых случаев. Общее число заражений составило 1 000 394.

После Москвы лидерами по росту заболеваемости за сутки стали Санкт-Петербург (937 случаев) и Московская область (605 случаев).

Число заразившихся коронавирусом по стране за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9232. Всего выздоровели 3 995 129 пациентов.