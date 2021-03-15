Ценности
 
Последние новости
Фильм Кончаловского лишили шанса на «Оскар»
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
Проценко рассказал о пользе вакцинации пожилых
Мужчина получил по почте таинственную посылку с трехголовым чучелом утки
Глава ДНР сел за руль броневика
Американский журналист связал победы Большунова с тяжелой российской жизнью
В США рассказали о давлении администрации Байдена на Зеленского
Путин ловко поймал карандаш и восхитил Соловьева и его коллегу
Бывший чеченский полицейский назвал спектаклем участие Кадырова в спецоперациях
Новости партнеров
Прослушать новость

Журналисты подсчитали стоимость наряда Виталия Кличко с мехом енота

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Goorin Brothers

Журналисты подсчитали стоимость одежды мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующая информация появилась на портале Strana.ua.

13 марта украинский политик посетил открытие инсталляции, посвященной 60-й годовщине Куреневской трагедии.

49-летний мэр появился на публике в куртке люксового бренда Patrick Hellmann, капюшон которой оформлен мехом енота. Стоимость верхней одежды составляет 1990 евро (174 тысячи рублей). Образ Кличко дополнила кепка-восьмиклинка в клетку американской марки Goorin Brothers за 30 долларов (2194 рубля).

В сентябре 2020 года Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе. Бывший чемпион мира по боксу прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны в рамках Украинской недели моды. Инициатором создания коллекции выступил мэр Киева и брат Владимира Кличко Виталий.

Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, во время которой произошел размыв дамбы, в результате чего тысячи тонн пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневку и привели к смерти не менее 145 человек.

Бывший боксер Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В октябре его переизбрали, и он вновь занял кресло столичного градоначальника.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Модный мэр. Виталий Кличко носит кепку-хулиганку за 840 гривен и куртку почти за 64 000
Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса
Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
20:09 9 марта

Парикмахерша потеряла работу и получила миллионы на продаже интимных фото

19:11 9 марта

Способ достичь тонкой талии за 10 минут спорта в день вызвал недоумение в сети

17:20 9 марта

В наряде Кейт Миддлтон увидели тайный знак для оскорбленной Меган Маркл

Ценности00:03 6 января
Певица Катя Суржикова, 1988 год

Химическая красота

Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
18:21 9 марта

Манекенщик натренировал мышцы челюсти и удивил подписчиков новой внешностью

16:21 9 марта

Телеведущую обругали в сети за рекламу футболки с «неизвестной ей» рок-группой

15:41 9 марта

Русская мошенница сравнила свои преступления в США с успехом Илона Маска

Ценности00:01 3 января

«Столы ломились от черной икры, водка лилась рекой»

Как Молотов обеспечил жене роскошную жизнь, но не уберег ее от тюрьмы и стал врагом народа
14:49 9 марта

Дизайнер Александр Ванг ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

13:39 9 марта

Девушка уличила парня в измене по фитнес-часам

12:48 9 марта

Зрители подняли на смех носки принца Гарри во время интервью

Россия
«Гермафродитизм был очень традиционной ценностью»
В России хотят запретить пропаганду смены пола. Что об этом думают сами трансгендеры?
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»
Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
Все материалы
Мир
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Названо число погибших в Сирии российских военных
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
«Каждый день меня охватывал ужас»
Проверка нижнего белья, травля и наказания. Почему японские дети отказываются ходить в школу?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
Российские банки предупредили о требовании властей забирать деньги без суда
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
В России задумали ввести кешбэк для инвесторов
Курс рубля укрепился
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Все материалы
Силовые структуры
МВД сообщило о задержании 200 участников форума нежелательной организации
«Последствия атомной войны предстали страшными»
Советский физик первым предсказал ядерную зиму. Он перешел дорогу военным и исчез без следа
В Москве на форуме нежелательной в России организации задержали Евгения Ройзмана
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Севастополь стал лидером по росту преступности среди регионов России
«Бригада переднего края»
Эти бойцы уничтожили последнего главаря чеченских боевиков. Почему об их работе известно так мало?
В Красноярске задержали начальника отдела полиции
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Рудковская назвала причину ухода Косторной от Плющенко
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
Стало известно о состоянии обвиненного в избиении девушки хоккеиста Панарина
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
Все материалы
Ценности
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина 15 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл 23 миллиона рублей
Учительница сбросила 28 килограммов и раскрыла секрет похудения
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Молодая мать случайно отправила обнаженный снимок потенциальной свекрови
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Биолог развеял миф о проглоченных во сне пауках
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье
Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Все материалы
Toyota раскрыла подробности о новом электрическом кроссовере
Дважды «лакшери»: тест Genesis GV80 и G80
Знакомимся сразу с двумя новинками корейской премиум-марки: первым кроссовером и большим седаном
Opel превратит купе Manta в электромобиль
Range Rover — а потом остальные
В чем британские внедорожники стали первопроходцами?
Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года
40 лет без света: уникальные советские электромобили
Видео: гараж с отечественными электрокарами, забытыми на десятилетия
Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
Все материалы
Дом
Сергей Безруков признался в долге по ипотеке
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Россиянин погиб из-за обрушения льда с крыши
Россиянин перекрыл двери и вынудил бывшую жену ходить через окно
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Риелторы рассказали об убежищах богачей во время пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы