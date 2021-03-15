Журналисты подсчитали стоимость наряда Виталия Кличко с мехом енота

Журналисты подсчитали стоимость одежды мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующая информация появилась на портале Strana.ua.

13 марта украинский политик посетил открытие инсталляции, посвященной 60-й годовщине Куреневской трагедии.

49-летний мэр появился на публике в куртке люксового бренда Patrick Hellmann, капюшон которой оформлен мехом енота. Стоимость верхней одежды составляет 1990 евро (174 тысячи рублей). Образ Кличко дополнила кепка-восьмиклинка в клетку американской марки Goorin Brothers за 30 долларов (2194 рубля).

В сентябре 2020 года Владимир Кличко переоделся в охранника и стал манекенщиком на модном показе. Бывший чемпион мира по боксу прошелся по подиуму в новой форме муниципальной охраны в рамках Украинской недели моды. Инициатором создания коллекции выступил мэр Киева и брат Владимира Кличко Виталий.

Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, во время которой произошел размыв дамбы, в результате чего тысячи тонн пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневку и привели к смерти не менее 145 человек.

Бывший боксер Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В октябре его переизбрали, и он вновь занял кресло столичного градоначальника.