Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье

Популярная британская певица и модель Дуа Липа выступила на музыкальной премии «Грэмми» полуобнаженной и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

25-летняя певица появилась на публике в нескольких образах. По ковровой дорожке она прошла в полупрозрачном серебристом платье бренда Versace с декольте, высоким разрезом на бедре и в босоножках на каблуках со стразами. На сцену Липа вышла в блестящем розовом комплекте нижнего белья и полуботинках такого же цвета.

Пользователи сети прозвали певицу стриптизершей из-за чересчур откровенных нарядов. «Здорово, что многие стриптизерши теперь пытаются заниматься музыкой», «Все исполнительницы нынче стриптизерши. Кошмар, какой пример для нашего будущего поколения!», «Красивая девушка, отличный голос, но не нужно раздеваться и чрезмерно сексуализировать себя. Она и без этого добьется успеха», «Настоящие стриптизерши, должно быть, очень злятся на артисток, которые крадут у них работу и раздеваются бесплатно», — негодовали они.

Ранее в марте зрители выбрали худшие наряды знаменитостей на премии «Грэмми». Например, пользователи высмеяли образ рэперши Амалы Ратна Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat. Она вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии.