Дуа Липа снялась в просвечивающем грудь бюстгальтере и взволновала фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенном наряде и взволновала поклонников. Соответствующей серией фото она поделилась на своей странице в Instagram.

На первом снимке 25-летняя знаменитость позирует в сетчатом бюстгальтере со стразами, сквозь который частично просвечивает ее грудь. Волосы Липы собраны в пучок, а на лице яркий макияж. На втором кадре видно, певица позирует в блестящей мини-юбкой и серебристых босоножках на каблуках. Пост набрал 2,3 миллиона лайков. Отмечается, что автором снимков является фотограф Пикси Левинсон (Pixie Levinson).

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях. «Этот топ просто вау!», «Ты безумно красивая», «Боже, ты чертовски горяча», «Остановись, мое сердце не выдерживает», «Сногсшибательна», «Моя королева красоты», — хвалили они.

В январе 2020 года Дуа Липа снялась для обложки Vogue в мини-юбке и бюстгальтере в стиле 60-х. Так, на одном из фото исполнительница запечатлена в клетчатом мини-платье бренда MiuMiu с короткими волосами, окрашенными в блонд. На другом кадре ее сняли в бюстгальтере и брюках с узорчатым принтом.