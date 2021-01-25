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Певицу Дуа Липу обругали в сети за откровенные фото и вечеринки в пандемию

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Фото: @dualipa

Популярная британская певица и модель Дуа Липа показала серию откровенных фотографий из отпуска в Мексике и подверглась критике в сети. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Так, на первом снимке 25-летняя певица засняла себя в голубом купальнике с цветочным принтом. Ее образ дополнили жемчужное колье и браслет. На другом кадре знаменитость сфотографировалась в разноцветном бюстгальтере и желтой юбке с разрезом на бедре. На некоторых снимках она позирует на вечеринках, а также в компании возлюбленного Анвара Хадида и подруг, а на последнем фото — в купальнике бренда Inamorata Woman, создательницей которого является манекенщица Эмили Ратаковски, а также трикотажных юбке и панаме.

Публикация набрала больше трех миллионов лайков. Фанаты обругали исполнительницу за вечеринки и пренебрежение правилами безопасности в период пандемии коронавируса. «Девочка, перестань публиковать фото с отпуска, ты хоронишь себя заживо», «Богатые люди могут путешествовать во время пандемии... Интересно», «Я люблю тебя, но лучше бы ты оставалась дома», «Нет маски!», «Полагаю, для мисс Дуа Липы не существует пандемии», — возмущались они.

Ранее в январе Дуа Липа поделилась фото в модном наряде с торчащими стрингами. На фото звезда позирует на террасе с видом на природу. Ее засняли в черном платье по фигуре с вырезами на талии и спине, а также деталью в виде торчащих стрингов на пояснице.

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