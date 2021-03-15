Байден собрался значительно повысить налоги

Президент США Джо Байден запланировал первое за 28 лет значительное повышение налогов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Деньги нужны для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 триллиона долларов. Среди обсуждаемых мер — увеличение налога с корпораций с 21 до 28 процентов и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC).

Байден намерен также повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов. Обсуждается и более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, получающих не меньше миллиона долларов в год. Байден всегда считал, что американцы хотят более справедливой налоговой политики, поэтому сфокусировался на борьбе с неравенством, пишет издание.

Ранее Байден подписал план спасения американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Около 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Также будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в 300 долларов к пособию по безработице до 6 сентября.

В начале марта группа американских сенаторов во главе с Элизабет Уоррен предложила ввести в стране налог для сверхбогатых. Для миллиардеров в США инициатива может обернуться многомиллиардными ежегодными налоговыми отчислениями.