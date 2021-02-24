В России сменился богатейший человек страны

В России сменился лидер рейтинга богатейших людей страны. Его возглавил председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием в 29,2 миллиарда долларов. Он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, который прежде лидировал в списке. Состояние предпринимателя оценивается в 28,8 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
Личный капитал Потанина за последние несколько дней сократился на более чем два миллиарда из-за падения акций «Норникеля». Бумаги подешевели после обрушения конструкций на одном из предприятий компании в ночь на 20 февраля. Речь идет о Норильской обогатительной фабрике, которая принадлежит 100-процентной «дочке» компании — ООО «Медвежий ручей». В результате обрушения погибли три человека. Потанин назвал причиной ЧП грубое нарушение техники безопасности.
Авария случилась вскоре после того, как Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора из-за розлива нефтепродуктов в Арктике к другой «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 146 миллиардов рублей.
Между тем, по данным Bloomberg Billionaires Index, Потанин пока остается богатейшим россиянином с капиталом в 32,1 миллиарда долларов. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (26,4 миллиарда). Третью строчку занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (25 миллиардов долларов). Мордашов занимает лишь четвертую строчку с состоянием в 24,1 миллиарда.