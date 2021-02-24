Озвучены требования к российским ультрабогачам

Международная консалтинговая компания Knight Frank озвучила требования к российским ультрабогачам, которые они должны соблюдать, чтобы оказаться в числе одного процента богатейших людей страны. Данные представлены в ходе презентации компании, передает корреспондент «Ленты.ру».

По данным авторов, для попадания в число одного процента богатейших россиян необходимо обладать состоянием в 400 тысяч долларов. По этому показателю Россия находится на 20 месте в мире.

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Лидерство удерживает Монако, жителям которого необходимо 7,9 миллиона долларов. Также в первую тройку входят Швейцария и США, жителям которых требуется 5,1 и 4,4 миллиона долларов соответственно.

Knight Frank применяет собственную классификацию состоятельных людей. Согласно ей, частные лица с состоянием выше миллиона долларов называются хайнетами (от английского — high net value), люди с состоянием выше 30 миллионов долларов —ультрахайнетами.

Ранее стало известно, что в России стало меньше ультрахайнетов (людей с состоянием более 30 миллионов долларов). Их число сократилось на тысячу человек за год (до 8015). В России сверхбогатых людей станет больше почти на 30 процентов к 2025 году (до 10 346 человек), уверены аналитики.