Китайцы стали богаче россиян

Доход на душу населения в России составил 9972 доллара в год, а в Китае — 10 839 долларов. Такие данные приводит Международный валютный фонд (МВФ), передает радиостанция «Говорит Москва».

В прошлом году Россия опережала КНР по этому показателю, однако китайцы стали богаче из-за ослабления рубля. Подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Белоруссии — 6 133 доллара, в Узбекистане — 1 762, а в Казахстане — 8781 доллара в год. Из 31 страны выше всех показатель зафиксирован у Словении (25 038).

Ранее МВФ улучшил прогноз восстановления экономики России. ВВП упадет в 2020 году, по оценкам, не на 6,6, а на 4,1 процента. Однако в 2021 эксперты предсказывают восстановление более низкими темпами, чем ожидалось ранее (рост составит 2,8 процента вместо 4,1). Инфляция в среднем за год, согласно прогнозу, будет 3,2 процента в 2020 и 2021 годах. Безработица в этом году составит 5,6 процента, в 2021 году — 5,2.

Экономика Китая выросла на 0,7 процента с января по сентябрь. Доходы населения увеличились на 3,9 процента в годовом выражении. ВВП страны равен 72,27 триллиона юаней (около 10,7 триллиона долларов).