Восстановление мировой экономики оказалось под вопросом

Восстановление мировой экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями, оказалось под вопросом. Как заключили в Международном валютном фонде (МВФ), ситуация «представляется неравномерной и характеризуется значительной неопределенностью». Об этом говорится в коммюнике организации, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Кризис угрожает оставить такие глубокие шрамы на мировой экономике, как более слабый рост производительности, более тяжелое бремя задолженности, повышенная финансовая уязвимость, а также рост бедности и неравенства. Сохраняются и другие давние проблемы», — говорится в документе. В МВФ подчеркивают, что готовы помогать наиболее уязвимым странам и народам.

Ранее в октябре прогноз на будущее российской экономики сделала Счетная палата. Ведомство ожидает более глубокого падения, чем то, что ожидает правительство. По оценке аудиторов, ВВП России просядет на 4,2-4,8 процента. Прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2021 году на 3,3 процента, в 2022-м на 3,4 процента и 2023-м на 3 процента аудиторы также считают чересчур оптимистичным.