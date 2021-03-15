Российский врач назвал правила восстановления концентрации после коронавируса

Чтобы восстановить внимание и концентрацию после коронавируса, надо принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, соблюдать режим дня и чаще бывать на свежем воздухе. Такие правила назвал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает газета «Взгляд».

Он объяснил, что при коронавирусе нельзя полностью избежать падения концентрации и внимания, потому что это одно из проявлений болезни. По его словам, инфекция поражает нервную систему, нарушает кровоток, в том числе снабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервных импульсов, вызывает синдром хронической усталости. Вследствие этого могут возникать психозы и приступы агрессии.

Избавиться от симптомов можно, если своевременно начать лечение. «И основная роль в процессе восстановления — это выдержка и самоорганизация», — заключил инфекционист.

Ранее сообщалось, что коронавирус запускает процессы старения в организме. Как заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, это надо учитывать при реабилитации. Она добавила, что с возрастом течение болезни становится тяжелее.