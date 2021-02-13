Россиянам предрекли новый подъем заболеваемости COVID-19

В России очередной подъем заболеваемости COVID-19 начнется во время сезонного потепления: когда температура преодолеет отметку в ноль градусов. Такой сценарий развития пандемии предрекла профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

Она предупредила, что нынешнее снижение темпов заболеваемости — временное явление. «Как только погода изменится, все может пойти обратно. Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — пояснила профессор.

По ее словам, есть надежда, что изменить ситуацию способна вакцинация. Баранова добавила, что текущий период — удачное время, когда люди могут немного отдохнуть от пандемии.

Ранее профессор сослалась на исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids, где была приведена научная модель распространения коронавируса в трех городах мира: Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и Париже. Ученые доказали, что пики заболеваемости были связаны с температурой, ветром и влажностью. В связи с этим она предположила, что морозная и солнечная погода зимой и жаркая и солнечная летом способствуют снижению скорости распространения коронавируса.

Российские эксперты заявили, что вероятность очередного всплеска коронавируса весной велика, поэтому отказываться от масочного режима пока рано. По мнению ведущего научного сотрудника ФИЦ ФТМ Александра Чепурнова, скачок заражаемости может прийтись на конец марта-конец апреля. Это мнение подтвердила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, весенний всплеск заболеваемости будет, в частности, зависеть от поведения людей и от того, оставят ли власти в силе санитарные меры по нераспространению инфекции.