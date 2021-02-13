Биолог назвала самый интересный вывод экспертов ВОЗ из Уханя

Самый интересный и новый вывод комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — то, что эксперты стали рассматривать в качестве возможного источника заражения замороженное мясо экзотических животных, которое могло быть доставлено с ферм, где их специально выращивают для забоя. Об этом РИА Новости рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«В Китае есть фермы, где выращивают циветт или панголинов на мясо. Их не везут на рынок живыми, только замороженное мясо. То же самое летучих мышей касается, там нет прямого разведения в клетках, но есть поддержка диких популяций с регулярным сбором "урожая" и отправлением в заморозку и на рынок», — пояснила она.

По словам Барановой, комиссия формально положила конец дебатам о том, что вирус мог быть разработан в лаборатории в Ухане, однако считать проверку экспертов идеальным расследованием нельзя. «Чтобы обнаружить что-то в Ухане, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ», — сказала биолог.

Она заключила, что в настоящее время практически нереально установить, что происходило в Ухане год назад. Профессор добавила, что нет смысла допытываться, откуда появился вирус, и посоветовала не обсуждать слухи на этот счет.

9 февраля сообщалось, что члены международной миссии отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.