Названо число погибших в Сирии российских военных

За время российской военной операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Такое число назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, его слова приводит «Интерфакс».

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Об этом Красов заявил на круглом столе, посвященном военной медицине. Других деталей не приводится.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об успехах российской операции в Сирии. По его словам, усилия Москвы позволили одержать победу над терроризмом и предотвратить угрозу насильственной смены власти в республике, которая привела бы к кровопролитию и хаосу.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).