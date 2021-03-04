Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об успехах российской операции в Сирии. Его заявление приводится в интервью с журналом «Русская мысль», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«К настоящему времени можно c полным основанием констатировать, что вклад [российских военных] стал определяющим в победе над терроризмом и обеспечении безопасности Сирии... Предотвращена угроза насильственной смены власти в республике, которая привела бы не только к продолжению кровопролития в этой стране, но и к дальнейшей хаотизации всего региона», — считает министр.

Он добавил, что Москва продолжает работу по стабилизации ситуации «на земле», продвижению процесса политического урегулирования и оказанию гуманитарной помощи сирийцам. По мнению дипломата, благодаря этим усилиям уже удалось предотвратить распространение терроризма в регионе.

Лавров подчеркнул, что в основе российских подходов к сирийскому урегулированию — международное право, уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России).

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