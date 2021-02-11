Связанный с убийством российского пилота турок вышел на свободу

Гражданин Турции Альпарслан Челик, первоначально признавший свою ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году в Сирии, вышел из тюрьмы. Он был осужден и отбыл срок за незаконное владение оружием, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения», — приводит агентство слова адвоката турка Мурата Устюндага.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

Альпарслан Челик сразу после гибели Пешкова заявил, что причастен к убийству, но после ареста на допросе стал говорить, что не приказывал боевикам из своего отряда стрелять по катапультировавшемуся летчику. Его не судили по делу об убийстве.

После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление о случившемся, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. 2 декабря 2019 года «Независимая газета» со ссылкой на стокгольмскую организацию Nordic Research Monitoring Network сообщила, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал лично Эрдоган.