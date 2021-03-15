Гигантская ядовитая жаба размером с тарелку притаилась в саду у женщины

Жительница австралийского города Дарвин нашла у себя в саду гигантскую ядовитую жабу ага размером с обеденную тарелку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Днем в понедельник, 8 марта, Клоди Роу (Claudee Rowe) обнаружила у себя в саду гигантскую жабу. Женщина пояснила, что из-за влажной погоды жабы ага перебираются в сады ничего не подозревающих местных жителей.

«Это была самая толстая жаба, которую я когда-либо видела. Она была огромна, размером с обеденную тарелку», — подчеркнула она. Австралийка уточнила, что земноводное пряталось под батутом. Она назвала земноводное Жабзиллой (Toadzilla).

Ранее Роу лишилась своего померанского шпица после того, как собака лизнула такую же жабу. Теперь австралийка боится за свою новую собаку — мальтийскую болонку. Из-за жаб ей и ее возлюбленному приходится держать питомца в доме.

Женщина пояснила, что собаки часто воспринимают жаб как игрушки, и это часто заканчивается плачевно для домашних животных.

Жабы ага обитают в Квинсленде, на Северной Территории и в Западной Австралии. Их кожа ядовита, из-за чего жабы представляют угрозу для других животных.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Вустершир ужа, пойманного собакой, стошнило жабой. Все трое остались живы.