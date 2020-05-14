Жаба побывала в брюхе съеденной собакой змеи и осталась жива

В английском графстве Вустершир ужа, пойманного собакой, стошнило жабой. Все трое остались живы, сообщает издание New York Post.

38-летний Ричард Хэнкок (Richard Hancock), снявший необычное происшествие на видео, утверждает, что змею поймал его джек-рассел-терьер по кличке Джигги. Пес играл с ней, подбрасывая ее в воздух, пока хозяин не оттащил его в сторону.

Британец сходил за камерой, чтобы снять ужа, а когда вернулся, обнаружил, что тот пытается срыгнуть крупную жабу, вероятно, проглоченную до встречи с собакой. Такое поведение типично для змей: попадая в опасные ситуации, они стремятся избавиться от добычи.

Жаба оказалась живой. Хэнкок и его супруга, бывшая ветеринарная медсестра Сара Литер (Sarah Leather), отмыли ее, после чего отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима двухметровый питон попытался проглотить петуха. Спасатели отобрали у него недоеденную птицу, а затем отвезли пресмыкающееся в удаленное место и отпустили.

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