Популярная рэперша пришла на премию «Грэмми» в 8-килограммовом откровенном боди

Популярная американская рэперша Карди Би пришла на музыкальную премию «Грэмми» в наряде весом восемь килограммов. Об этом сообщает портал Briefly.

28-летняя знаменитость появилась на мероприятии в откровенном металлическом боди бронзового цвета с массивными плечами, ботфортах из этого же материала и сетчатых колготках. Свой образ певица дополнила новой прической: она окрасила волосы в розовый цвет.

Внешний вид Карди Би стал предметом обсуждений в Twitter. Один из пользователей соцсети опубликовал ее фото, сделанное во время церемонии, со словами: «Наряд Карди Би весил восемь килограммов, и она ходила в нем, несмотря ни на что? Легенда!».

Других юзеров тоже восхитил выбор рэперши. «Теперь ее образ войдет в историю», «Ты никогда не разочаровываешь!», «Тебе следовало больше думать о выступлении, а не о костюме. Но ты выглядела прекрасно», — высказались они.

«Все ради моды!» — подтвердила информацию сама Карди Би в комментариях под первой публикацией.

Ранее в марте зрители выбрали худшие наряды знаменитостей на премии «Грэмми». Например, пользователи высмеяли образ рэперши Амалы Ратна Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat. Она вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии.