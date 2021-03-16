Россияне рекордно сократили потребление товаров

В минувшем 2020 году на фоне пандемии коронавируса россияне сократили потребление товаров и услуг до рекордного за последние пять лет уровня, сильнее потребление падало только в 2015 году. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем граждане тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. Это на девять процентов (с учетом инфляции) или 1,68 тысячи рублей меньше, чем в 2019-м. В совокупности за год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.

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Сильнее всего расходы рухнули в Свердловской области, Москве, Дагестане, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Приморье. Увеличили свои расходы или снизили незначительно жители Чукотки, Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республики Алтай, Челябинской области.

За редкими исключениями, потребительские расходы сокращали жители более благополучных регионов, а неизменными они оставались в бедных, где люди не могли позволить себе тратить еще меньше. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что антикризисные социальные выплаты позволили малообеспеченным гражданам поддержать минимальное потребление в условиях роста цен, что и привело к некоторому росту расходов.

Ранее Forbes описал разницу в масштабах бюджетной помощи. По его данным, ряду российских регионов едва компенсировали упавшие доходы, а другим полностью покрыли издержки от кризиса.

Между тем Сбер сообщил о рекордном с начала пандемии коронавируса росте расходов россиян в феврале 2021 года. По данным оценки динамики потребительских расходов SberIndex, они увеличились на 2,6 процента по сравнению с уровнем 2020 года.