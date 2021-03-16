Бодибилдер из Казахстана развелся с секс-куклой Марго и показал новую жену

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко развелся с секс-куклой Марго и показал игрушку по имени Лола, которую считает новой женой. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Ее зовут Лола», — написал Толочко. По его словам, новая секс-игрушка — персона, не определившаяся с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. У куклы женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который может быть использован для сексуальных развлечений.

«Кроме того, я решил завести гарем (до этого я уже затрагивал эту тему). Наша семья может стать большой. И это замечательно», — подчеркнул Толочко. В заключении он отметил, что расстался с секс-куклой Марго и пока не готов обсуждать причины произошедшего.

После публикации новости о разводе с Марго Толочко выложил фотографии еще одной секс-игрушки. Он напомнил подписчикам о желании стать многоженцем и предложил придумать для очередной игрушки имя. Он задумался назвать ее Мун (Moon), однако ему посоветовали переименовать ее в Луну.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений. Первоначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. Всего через несколько недель стало известно, что Марго испортилась, и ее пришлось сдать в ремонт.