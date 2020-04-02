Бодибилдер из Казахстана не смог жениться на секс-кукле из-за коронавируса

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко не смог жениться на секс-кукле из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом настроены решительно, настроение отличное», — написал Толочко, находившийся в тот момент в Таиланде.

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Пост об отмене церемонии бракосочетания появился и в Instagram-аккаунте невесты бодибилдера — секс-куклы по имени Марго: «Сегодня наша свадьба... Тили-тили-тесто, и вот это все. Могло бы быть. Но... В нынешних условиях было бы, конечно, свинством подвергать свои и чужие жизни опасности, устраивая "пир во время чумы". Поэтому, котятки, свадьбу пришлось перенести на окончание карантина. Такие дела».

В декабре 2019-го стало известно о намерении Толочко жениться на секс-кукле. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Бодибилдер ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.

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