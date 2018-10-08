Дорогую секс-куклу приняли за труп и устроили прощание

В американском штате Огайо полиция обнаружила в лесу секс-куклу и приняла ее за труп девушки. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел неподалеку от города Цинциннати. Полицейские обнаружили в лесу у дороги мусорный мешок, содержимое которого напоминало мертвое тело. Стражи порядка вызвали судмедэксперта, но до его приезда вытащили находку из пакета и поняли, что это секс-кукла. Полицейские прозвали ее Манди.

Местные жители установили на месте находки Манди небольшой памятный монумент. На нее приносят игрушки, цветы, свечи и воздушные шарики. Могила стала местной достопримечательностью.

По данным полиции, Манди была одной из последних моделей секс-кукол и стоила тысячи долларов. Пока неизвестно, как и почему она оказалась в лесу.

В середине сентября в Австрии прохожие приняли сдутую секс-куклу за утопленницу. Полицейские не смогли определить природу находки, пришлось вызывать спасателей с баржей.

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