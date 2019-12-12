Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле

Бодибилдер из Казахстана влюбился в секс-куклу и собрался на ней жениться. Об этом сообщает портал Complex.

Житель Казахстана Юрий Толочко «познакомился» со своей возлюбленной в баре. По его словам, он спас ее от молодого человека, который обращался с ней ненадлежащим образом. Мужчина дал кукле имя Марго.

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Толочко относится к кукле как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Он ведет за нее Instagram-аккаунт, в котором от ее лица жалуется на комплексы. Бодибилдер отметил, что подарил возлюбленной «пластическую операцию», чтобы она не переживала.

Толочко утверждает, что кукла хочет работать официанткой. Он посетовал, что Марго не умеет говорить и готовить.

Несмотря на все недостатки куклы, после восьми месяцев совместной жизни Толочко решил жениться на ней. Дату свадьбы мужчина еще не выбрал.

Ранее сообщалось о миллионере, который заказал секс-куклу с внешностью бывшей жены. Так он пытался смириться с тем, что она ушла от него после 35 лет брака. Однако ни один производитель не согласился выполнить такой заказ.

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