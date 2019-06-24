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Миллионер попросил секс-куклу с внешностью бывшей жены

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Анонимный миллионер рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что хочет заказать секс-куклу с внешностью бывшей жены. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам мужчины, пожелавшего сохранить свое имя в секрете, супруга ушла от него после 35 лет брака. «Я совершенно не могу смириться с идеей, что нужно снова с кем-то встречаться», — объяснил он в письме Hush Hush. Кроме того, его пугает, что других женщин будут интересовать только его деньги.

Миллионер считает, что его проблему решит секс-кукла с внешностью бывшей жены. «У меня есть сотни фотографий, на которых может быть основана ее модель, — написал он. — Самое главное — воспроизвести ее прекрасные каштановые волосы. Я бы предпочел, чтобы они были настоящими».

Автор письма утверждает, что уже обращался к изготовителям секс-кукол, но ни одна компания не смогла предложить ему необходимый уровень точности. Он надеется, что Hush Hush поможет найти людей или фирму, которые справятся с его заказом.

В 2018 году сообщалось, что владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».

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