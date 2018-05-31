Британка превратилась в секс-куклу после расставания с женихом

Жительница британского города Солфорд превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Синди Мур (Cindy Moore) увеличила себе грудь с первого размера до седьмого, нарастила волосы и трижды в месяц увеличивает губы, чтобы выглядеть как надувная кукла, которая может ходить и говорить. Все операции обошлись 31-летней британке, воспитывающей двоих детей, в 10 тысяч фунтов стерлингов (около 830 тысяч рублей), и она утверждает, что это только начало.

Материалы по теме Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

«Я хочу еще больше увеличить грудь и, может быть, сделать подтяжку живота. Я пытаюсь похудеть, чтобы быть еще больше похожей на куклу. Мне кажется, такая внешность делает меня красивее», — призналась она.

Мур отметила, что ей нравилось, как выглядят люди после пластических операций, но сама она решилась изменить внешность, когда узнала, что ее жених и отец ее детей ей изменяет. Девушка рассталась с ним, похудела на 30 килограммов и начала свое перевоплощение. Она уверяет, что вся семья, в первую очередь мать, ее поддержали.

Мур пожаловалась, что, несмотря на повышенное мужское внимание, она почти не ходит на свидания, так как поклонники не замечают ее внутренний мир. «Иногда мне кажется, что люди не понимают, что я человек, а не секс-кукла», — посетовала британка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!