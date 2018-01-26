Застуканная любовница притворилась секс-куклой и потерпела фиаско

Пойманный на измене молодой человек попытался выдать свою любовницу за секс-куклу, но его план провалился. На видео обратило внимание издание Daily Star.

Ролик с экспрессивной руганью афроамериканской пары начал распространяться в Twitter с 23 января. С момента публикации он набрал уже больше 5,26 миллиона просмотров. На видео женщина возвращается домой и застает партнера вместе с соблазнительно танцующей девушкой. «Что за чертовщина здесь творится?!» — спрашивает она.

В ответ парень старается доказать, что его подруга на самом деле секс-кукла и демонстрирует девушке «документы на нее». Сама соблазнительница старательно делает вид, что она робот. Но когда разъяренная женщина бьет ее, та тонким голосом просит о пощаде. В конце концов она бросает попытки выдать себя за куклу, одевается и сбегает.

Пользователи предположили, что видео может быть фейковым, но все равно назвали ролик очень смешным. Особенно им понравились оправдания парня, до последнего убеждающего подругу, что кукла настоящая, просто «заглючила».

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