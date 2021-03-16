F-22 ВВС США сел «носом»

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США «испытал аварийную ситуацию в полете», в результате чего совершил посадку, опершись носовой частью на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщает The Drive, ссылаясь на материалы, опубликованные в Facebook.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

Согласно американскому изданию, инцидент произошел 15 марта на авиабазе Энглин во Флориде. Управлявший самолетом пилот «был доставлен в медицинское учреждение для обследования».

Причины случившегося в публикации не называются.

The Drive напоминает, что в настоящее время ВВС США располагают 185 истребителями F-22 Raptor, из которых боеготовыми являются только 125.

В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.