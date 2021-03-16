Американские FARA получат «убийц» российских «Панцирей»

Разрабатываемый в рамках проекта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет для армии США получит 20-миллиметровую пушку, способную «убивать» легкобронированные системы, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, пишет американский журнал Popular Mechanics.

«В качестве разведывательного вертолета FARA будет перемещаться по линии фронта и даже устремляться в тыл противника, активно выискивая вражеские цели и поражая внезапные угрозы быстрыми очередями 20-миллиметровых снарядов», — говорится в публикации.

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Согласно изданию, над соответствующей пушкой, названной Sky Viper, работают в компании Northrop Grumman. Данное оружие создано на основе 30-миллиметровой пушки M230 ударного вертолета AH-64 Apache. Конкурентом Sky Viper для вертолета FARA станет орудие, разработанное по схеме Гатлинга компанией General Dynamics.

В марте 2020 года журнал Vertical написал, что армия США выбрала компании Bell (дочерняя Textron) и Sikorsky (куплена Lockheed Martin) для создания в рамках конкурса FARA замены почти 200 многоцелевым вертолетам Bell OH-58D Kiowa и половине парка армейских McDonnell Douglas AH-64 Apache.

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».