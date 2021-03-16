Налоговики стали активнее проверять россиян с иностранными счетами

Налоговые органы стали активнее проверять россиян, владеющих иностранными счетами и активами. Об этом узнал РБК от нескольких налоговых консультантов.

Как рассказала изданию партнер FTL Advisers Дарья Невская, некоторые получили «письма счастья» в конце 2020 года. Партнер EY Антон Ионов пояснил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) должна была успеть до окончания сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год, поскольку в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий три календарных года.

При этом 2017 год стал первым периодом, за который ФНС получила информацию от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то есть данные о счетах и активах россиян за границей. Их обрабатывает специализированная система «Налог-3» на предмет уклонения от налогов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых ими иностранных компаний (КИК).