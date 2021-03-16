Российская компания назвала санкции США «экономическим Гуантанамо»

Российская компания «Фемтеко», оказавшаяся в начале марта под американскими санкциями, прокомментировала обвинения со стороны Минторга США. Об этом руководитель организации Андрей Мезинов рассказал РБК.

Он отметил, что бюро промышленности и безопасности США «творит совершеннейший беспредел», являющийся «экономическим Гуантанамо». Он рассказал, что хотел бы получить объяснения от американских властей.

Мезинов предположил, что компанию заподозрили в причастности к якобы разработке химического оружия за поставку в 27-й Научный центр Минобороны прокладки фильтра для пламенно-фотометрического детектора для газового хроматографа американского производителя Agilent. Соответствующий контракт на 408 тысяч рублей был размещен на сайте госзакупок.

«Это просто ерунда, это никакое не оборудование двойного назначения, это даже не оборудование — это поставка запчастей», — подчеркнул предприниматель. Он добавил, что установка такого оборудования производится инженерами сервисной службы Agilent, и производитель в курсе, где находится оборудование.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

2 марта США ввели ограничительные меры в отношении семи высокопоставленных россиян. Среди них — директор ФСБ, генпрокурор , глава ФСИН, заместители министра обороны. Помимо них, в черном списке «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения» оказались девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. Среди российских предприятий, помимо 27-го научного центра Минобороны, 33-го центрального НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в документе указаны компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».

Любые операции, связанные с импортом в США продукции этих компаний, попадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа». Помимо этого, лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют также попасть под американские санкции.