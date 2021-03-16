Фото советского мороженого разделило пользователей сети на два лагеря

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Жизнь в СССР», на которой изображена советская девочка с мороженым. Одни пользователи уверяли, что им очень нравился вкус и качество советского пломбира, другие считали, что его производили из некачественных компонентов, и ничем особенным лакомство не отличалось.

На снимке девочка в белом платке снята на первомайской демонстрации. В одной руке у нее флажок, в другой — пломбир в вафельном стаканчике. «Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жестких в мире. Он был введен еще 12 марта 1941 года», — говорится в описании. Это изображение разделило пользователей сети на два лагеря.

«Какая замечательная чушь», — написал пользователь Mnegapesht в комментариях. Однако niki_comru выразил противоположное мнение: «Да, мороженое было вкуснейшее». Пользовательница AllunchA констатировала, что раньше лакомство было вкуснее: «В ГУМе самое вкусное было. Нынче не сравнить, не тот вкус».

«10-й круг пошел с мороженым. Больше гордиться нечем, в то время как тогда альтернативы не было, разве что вода с сахаром», — заметил AlanKashipov. При этом xGoM4SifTSRuZTs заверила, что рецепт советского мороженого «привезли из США и довели до совершенства на настоящем молоке или сливках». Mycat222 заключила, что в то время действительно были только натуральные ингредиенты, и пальмового масла не было. Некоторые при этом указали, что в посте указан ГОСТ не мороженого, а творожного крема.

Ранее пользователи сети заподозрили неладное в посте, который был посвящен «тормозку» — так называемому завтраку советского шахтера. Некоторые юзеры вспомнили, что такое действительно было, однако многие усомнились в том, что данный снимок отражает реальность ситуации в те времена.