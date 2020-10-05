Фото советской колбасы разделило пользователей сети на два лагеря

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото», на которой была изображена колбаса, продававшаяся в Советском Союзе. Одни пользователи уверяли, что им очень нравился ее вкус, а другие считали, что ее производили из некачественных компонентов, и есть ее было невозможно.

На снимке продавщица держит большой кусок колбасы, вокруг нее на прилавке еще несколько штук, порезанных на части. «Полкило в одни руки... СССР. 70-е», — говорится в описании к публикации. Однако изображение разделило пользователей сети на два лагеря.

Litrbolist3 написал, что в советские времена колбаса «была из чистого мяса, без химии и ГМО». Однако, по мнению Kemer7770, в магазинах в те годы настоящей колбасы не было. «В 70-е по полкило настоящей колбасы из чистого мяса в одни руки только бесплатно могли выдавать», — поиронизировал он.

Некоторые юзеры критиковали, наоборот, современную колбасу, а не советскую. «Зато сегодня вместо колбасы висит и лежит на полках разное говно, хоть тонну бери», — заметила kirillica1957. По словам Sergey__S_A, раньше в колбасе не было ничего лишнего, а сейчас туда «напихали сои, ГМО, напичкали гормонами с антибиотиками».

Пользовательница Donna_132 заключила, что привлекательность мясного изделия была связана не с его вкусом, так как уже в советские годы люди шутили про «туалетную бумагу» в составе. «Колбаса в СССР казалась такой вкусной потому, что ее редко удавалось купить и съесть. Рецепторы языка от нее отвыкали и поэтому каждый раз она казалась божественной на вкус», — подчеркнула комментатор.

Ранее пользователи сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!» В подписи к посту снимок назвали «завтраком советского инженера и его семьи» в 1970-х годах, однако многие усомнились в том, что тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.