Мужчина сравнил советских и американских девушек в 50-х и разозлил людей

Пользователь Twitter под ником George Costanza поделился у себя в аккаунте фотографиями, на которых изображены советские и американские девушки в 50-е годы. Он указал на значительные различия между кадрами и тем самым разозлил большую часть пользователей социальной сети.

«Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живём в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают», — написал мужчина под постом.

Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живём в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают pic.twitter.com/LWum8fHMgU — George Costanza (@Dodeskaden2) August 28, 2020

Его комментарий вызвал волну недовольства, многие пользователи решили вступиться за советских девушек, указав на то, что сравнивать два снимка — некорректно: одни девушки занимаются тяжелым трудом в холодное время года, тогда как другие весело проводят свободное время.

«Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото», «Смешно сравнивать студенток на практике в холодное время года со школьницами на отдыхе в южных штатах. Наши лучше американок», «Тенденциозный отбор фото. В штатах в то же время тоже не всем сладко жилось. И не говорю о темнокожих еще», — писали они.

Некоторые также напомнили о разном положении дел в двух странах на тот период времени. «Пять лет после разрушительной войны и 20 млн погибших. Как-то совсем подло и стремно сравнивать фото этого времени», «Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-е!» — заявляли пользователи.

Тем не менее, многие юзеры пришли к вводу, что на фото с девушками из США присутствуют модели, которые участвовали в постановочной фотосессии.