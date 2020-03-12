Российская мебельная фирма сравнила кожу девушек разных рас с обивкой дивана

Российская фабрика по производству мебели Home Collection сравнила кожу девушек разных рас с обивкой дивана в рекламном материале. О посте в соцсети «ВКонтакте», который в настоящее время удален, пишет радиостанция «Говорит Москва».

Изображение представляло собой коллаж из фотографии с шестью моделями с разным цветом кожи и палитры из шести вариантов обивки для мебели. «Каждый цвет кожи является самодостаточным и уникальным, в то же время сочетание нескольких цветов кож позволяет создавать натуральные колористические решения», — говорилось в описании поста.

Сообщается, что указанная реклама вызвала возмущение у пользователей соцсети, и они обвинили мебельную фирму в расизме. По информации радиостанции, бренд-менеджер Home Collection пообещала провести разъяснительную работу с авторами кампании, а также принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

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В ноябре 2019 года российский магазин использовал плакат с чернокожими моделями, чтобы привлечь внимание покупателей к акции «Черная пятница». Юмористические баннеры вывесили в торговых центрах «Мега» в Новосибирске и Омске. На плакатах были изображены высокая темнокожая девушка и тучный мужчина с прифотошопленным лицом основателя сети. Модель держала в руках флаг с надписью Sale («Распродажа»), а над ее головой была напечатана фраза «Моя Пятница самая черная!»

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