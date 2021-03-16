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В России создадут трехмерную карту страны

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскартография совместно с Научным центром геодезии и картографии в течение пяти лет создаст цифровую подробную карту России и построит трехмерную карту. Об этом агентству РИА Новости рассказал генеральный директор ведомства Сергей Карутин.

Он пояснил, что обжитые территории будут отсняты с воздуха со сверхвысоким разрешением. В частности, можно будет различать доже 14-сантиметровые объекты. Для изучения рельефа наряду с аэрофотосъемкой будет применяться технология лазерного сканирования.

После утверждения новой карты ее данные будут обновляться с периодичностью в два-три года.

Карутин уточнил, что в прошлый раз столь грандиозная задача по созданию подробной карты выполнялась в России в 1960-1980 годах.

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