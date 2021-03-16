Главный страх вокруг биткоина развеяли

Опрошенные изданием Business Insider эксперты развеяли один из главных страхов вокруг биткоина, связанный с возможным дефицитом электричества из-за ажиотажа вокруг майнинга.

Глава криптобиржи Kraken Дэн Хелд отмечает, что критики биткоина и других криптовалют, обращающие внимание на то, что майнеры потребляют количество электроэнергии, сравнимое с потребностями целой страны, рассуждают в отрыве от контекста.

В частности, не учитывается, что любая развивающаяся технология требует потребления электричества. По словам Хелда, люди не обращают внимания на то, что традиционная экономика в целом и любая из ее отраслей так же потребляют довольно большое количество энергии.

Глава компании-оператора майнинговых ферм Blockware Solutions Мэйсон Джаппа рассказал, что майнеры зачастую используют самую дешевую электроэнергию, которая в противном случае «просто пропадала бы». Так, некоторые майнеры используют электроэнергию, попутно вырабатываемую при добыче газа.

Однако потребность в дешевых ресурсах приводит к тому, что в качестве источника энергии для майнинга нередко используется уголь, считающийся наименее затратным, но при этом и самым неэкологичным среди альтернативных вариантов.

Майнингом называется процесс обработки криптовалютных транзакций в сети блокчейн. Его производят сами пользователи, получая за это вознаграждение в виде единиц криптовалюты. Для этого им требуется высокопроизводительная аппаратура, потребляющая много электроэнергии.