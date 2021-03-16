На Украине рассказали о «вопросе жизни и смерти» для страны

Украинское издание «Главред» рассказало о «вопросе жизни и смерти» для страны — ситуации с заводом «Мотор Сич», который по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины перешел в собственность государства.

Автор статьи назвал решение СНБО правильным. «Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить два миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем», — написал он.

Журналист отметил, что «Мотор Сич» является стратегически важным предприятием по ряду причин. В частности, завод может обеспечить обороноспособность страны, а также дает возможность развивать новые кластеры. По его мнению, даже Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает «высокий уровень производства» на Украине.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.