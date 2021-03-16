Кремль объявил о выходе России из режима ограничений «потихоньку»

Россия «потихоньку» выходит из режима ограничений, статистика по новым случаям заражения коронавирусом позволяет делать это и дальше, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 16 марта.

Отвечая на вопрос, насколько оправдано решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, Песков указал на улучшение эпидемиологической ситуации.

13 марта инфекционист Александр Горелов заявил, что пока рано снимать все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Он также добавил, что никакой третьей волны пандемии нет, а РФ «никак не выберется» из первой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет с 8 марта. С этого же дня он отменил обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в стране выявили 9393 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 4 409 438.