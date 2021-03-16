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Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника

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Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY / Legion-media.ru

У рака кишечника могут быть опасные, но неочевидные симптомы. Их назвал российский врач-онколог Андрей Базылев, передает РЕН ТВ.

По словам Базылева, в первую очередь надо обращать внимание на беспричинную потерю веса, постоянную горечь во рту, дискомфорт или боль в левом подреберье.

Медик уточнил, что симптомы не обязательно указывают на онкологию, но при их наличии стоит сходить к врачу и пройти обследование.

Ранее онколог Юрий Покровский сообщил, что при атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может развиться рак желудка. По его словам, онкологическое заболевание может начаться «лет через 20» после возникновения гастрита. Специалист указал, что онкология «помолодела», и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к врачу.

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