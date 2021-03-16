Вечеринка на пляже в разгар пандемии закончилась столкновением с полицией

Вечеринка на пляже в Майами-Бич в разгар пандемии закончилась столкновением с полицией и задержаниями. Об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, в пятницу, 12 марта, в ходе массовых гуляний на городском пляже Майами-Бич было арестовано около 120 человек за нарушение закона о комендантском часе, введенном в условиях пандемии. В некоторых районах полиции пришлось использовать перцовые баллончики, чтобы разогнать собрания отдыхающих.

Во время столкновений, были ранены двое офицеров полиции. В субботу, 13 марта, было задержано еще 30 нарушителей закона.

Мэр города Дэн Гелбер (Dan Gelber) заявил, что ситуация действительно сложная. «Сюда приходит отдыхать много людей, и многие из них с неправильными намерениями», — добавил Гелбер.

Ранее в марте сообщалось о туристах на острове Бали, которые устроили вечеринку на яхте в разгар пандемии и оскорбили местных жителей. Так, десятки иностранных туристов организовали шумное торжество на судне, отплывающем на остров Гили накануне дня Ньепи — традиционного балийского праздника «дня тишины». Видео гуляний вызвало возмущение у пользователей сети.