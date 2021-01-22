Турист устроил пляжный рейв на сотни человек при пандемии и был изгнан из страны

Французского туриста депортировали из Австралии за организацию нелегальной рождественской вечеринки в восточном пригороде Сиднея. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 25-летний путешественник стал одним из организаторов рейва на пляже Бронте, где собрались сотни людей из разных стран. Полиция Австралии уверена, что мероприятие не было запланировано заранее, однако информация о нем быстро разошлась по туристам, которые в свою очередь приглашали знакомых.

Вечеринка проходила в разгар пандемии коронавируса, поэтому многие местные жители были возмущены мероприятием, так как переживали, что город снова закроют на карантин.

В результате зачинщика вечеринки изгнали из страны, а еще восьми туристам аннулировали временные визы. Кроме того, пограничная служба выписала больше сотни официальных предупреждений всем участникам рейва.

Как заявил министр международного развития Австралии Алекс Хоук (Alex Hawke), гости страны должны вести себя в соответствии с действующими ограничениями и брать пример с австралийцев в соблюдении всех необходимых мер по борьбе с пандемией.

В январе в Великобритании участники подпольной новогодней рейв-вечеринки разгромили историческую церковь. Британцы нанесли храму ущерб на сумму около тысячи фунтов стерлингов (1367 долларов). Они разбили окно в церкви, а также разбросали мусор по всему зданию. Церковь является памятником архитектуры, ремонт будет недешевым.