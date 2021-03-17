Назван увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Ученые из Университета Лестера в Великобритании назвали увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор. Об этом сообщает Leicestershire Live.

По данным специалистов, люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от коронавирусной инфекции по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы. Учеными были проанализированы показатели более 412 тысяч людей из британского биобанка (база медицинских и генных данных полумиллиона граждан в возрасте от 40 до 69 лет). Специалисты изучили взаимосвязи между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы.

Выяснилось, что люди с медленным темпом ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, среди людей с нормальным весом и предпочитающих медленную ходьбу в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.

В феврале ученые Бирмингемского университета в Великобритании определили, как немощность и хрупкое здоровье увеличивают риск смерти от заражения коронавирусом. Специалисты провели клиническое обсервационное исследование с участием 5711 пациентов с COVID-19 в 55 больницах в 12 странах. Оказалось, что немощные люди в три раза чаще умирают, чем те, кто оставался подвижным, независимо от пожилого возраста.