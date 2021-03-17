Подсчитана стоимость ипотеки для строительства дома на Луне

Ипотека, которую взяли для жилья на Луне, обойдется примерно в 234 тысячи фунтов стерлингов (23,6 миллиона рублей) в месяц. Столько будет стоить строительство дома на спутнике, если представить, что переезд с Земли на другие планеты стал бы реальностью. К таким подсчетам пришла финансовая компания Money.co.uk, пишет Daily Star.

Возведение дома, надежного в таких экстремальных условиях, с учетом транспортировки строительных материалов будет стоить почти 35 миллионов фунтов стерлингов (3,5 миллиарда рублей). Однако с учетом наценки специалисты пришли к выводу, что первое лунное жилье обойдется в 44,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиарда рублей).

Если говорить о земельных участках на Луне, то ее потенциальным жителям прежде всего необходимо получить соответствующее разрешение. Тогда документ на недвижимость рядом с Морем Дождей будет стоить 95 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч рублей), а у Моря Паров — 14 фунтов стерлингов (1,4 тысячи рублей).

По словам экспертов, надежный дом на Луне должен иметь внешнюю поверхность, обшитую солнечными батареями, герметичную кислородную капсулу, являющуюся частью входа, а также комнату для рециркуляции воды, лунную оранжерею и ядерный реактор. Отчасти данным набором и обусловлена высокая стоимость строения.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru