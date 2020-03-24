Российская девочка «улетела на Луну» из-за плохих дорог. Ролик, в котором дорожное покрытие в Перми сравнивается с поверхностью спутника Земли, опубликовал Telegram-канал Mash.
Разбитые дороги — головная боль многих российских городов и предмет ожесточенных споров с властями. Помимо жалоб и акций протеста зачастую в ход идут креативные меры, с помощью которых население пытается привлечь внимание администрации к дорожной проблеме.
Семья из Перми сняла небольшой ролик, первые кадры которого напоминают высадку на Луну астронавтов. Роль пилота сыграла шестилетняя Даша Кучумова. По сообщению Mash, старшая сестра Даши ежедневно добирается в университет на машине по улице Карпинского. Из-за многочисленных ям ее автомобиль сильно трясет, и девушка жалуется на отбитый копчик. С помощью этого видео она вместе с семьей решила указать на масштаб проблемы и добиться от чиновников ремонта трассы.
Другая распространенная проблема, с которой постоянно сталкиваются автомобилисты по всему миру, — это пробки. Компания TomTom выяснила, что самые большие заторы в мире регулярно имеются в Бангалоре (Индия), Маниле (Филиппины) и Боготе (Колумбия). Москва также вошла в десятку самых загруженных городов мира.