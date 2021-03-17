Разославший письма с призывом к отставке Лукашенко депутат пожаловался на взлом

Депутат палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько, от имени которого разослали письма с призывом к отставке президента Александра Лукашенко, пожаловался на взлом почты. Об этом сообщает Tut.by.

Утром 17 марта ряд СМИ получили письмо якобы от Давыдько, в котором тот призывал коллег по парламенту досрочно освободить Лукашенко от должности.

В тексте говорилось, что жизнь в Белоруссии ухудшается, «страна движется не туда».

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«Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности», — отмечалось в письме от имени Давыдько.

В письме сказано, что депутат инициировал создание специальной комиссии, которая сделает заключение о неспособности Лукашенко исполнять обязанности президента.

«Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма, — заявил Давыдько журналистам. — Естественно, я этого не делал».

В пресс-службе палаты представителей также опровергли создание комиссии. «Это фейк, естественно», — сказали в парламенте.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.